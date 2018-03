O ANO DA BRITÂNICA HILARY MANTEL Depois de ganhar o Man Booker Prize - pelo segundo ano seguido -, e o Specsaver National Book Awards, agora foi a vez de Hilary Mantel levar o Costa Book Awards. Os três reconheceram Bring Up The Bodies como o melhor romance de 2012. Segundo da trilogia sobre Thomas Cromwell (1485-1540), o livro será editado aqui pela Record neste semestre. Foram premiados também Dotter of Her Father's Eyes, graphic novel de Mary e Bryan Talbot sobre a filha de James Joyce, em biografia; The Innocents, de Francesca Segal, como romance de estreia; The Overhaul, de Kathleen Jamie, em poesia; e Maggot Moon, de Sally Gardner, na categoria infantil.