O ano alemão no Brasil Diretor mundial do Instituto Goethe, o cientista Klaus-Dieter Lehmann chega amanhã a São Paulo para oficializar 2013 como o Ano da Alemanha no Brasil. Membro do conselho consultivo responsável pela organização, ele vai anunciar também a formação de parcerias com empresas alemãs sediadas no País, a fim de se criar um fomento para as ações previstas.