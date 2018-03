O AMOR POR PAULO CALDAS

Pode até ter sido provocação, mas no Festival de Gramado de 2011, debaixo de uma saraivada de críticas negativas, o diretor Paulo Caldas proclamou, alto e bom som, no debate sobre País do Desejo, que o longa em cartaz nos cinemas de São Paulo (e de diversas outras capitais brasileiras) é seu filme "mais pessoal". A maioria da crítica tentava entender justamente como e por que, após obras como Baile Perfumado (codireção de Lírio Ferreira), O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Sebosas e Deserto Feliz, Caldas voltasse com um filme tão aparentemente distante de suas preocupações estéticas e sociais. Aparentemente - ele se vê inteiro em País do Desejo.

Há um cinema pernambucano que parece mais brasileiro do que qualquer outro, e Caldas, em Gramado, chegou a dizer que, em diversos eventos internacionais, quando sabem que o filme vem de Pernambuco, o público e os críticos de todo o mundo já partem gostando. É verdade que todos esses filmes - de Caldas, Lírio Ferreira, Cláudio Assis e Marcelo Gomes, parecem convergir para a explosão de O Som ao Redor, de Kléber Mendonça Filho, com o qual o cinema brasileiro iniciou 2013 em altíssimo nível. Kléber gosta de dizer que Caldas e seus amigos - companheiros - de geração iniciaram um novo ciclo há pouco menos de 20 anos, dando nova roupagem a elementos clássicos da cultura local.

Cangaço, folguedos populares, sertão - a novíssima geração, a de Kléber, Gabriel Mascaro e Daniel Aragão, rompeu com isso e hoje os filmes são majoritariamente urbanos, mas há uma continuidade entre O Som e Domésticas, Boa Sorte Meu Amor e Febre do Rato. País do Desejo é a exceção e, por que não dizer, o patinho feio dessa seleção brilhante. Paulo Caldas lança as fundações de seu filme na cultura da terra - o jovem padre que desafia o bispo para apoiar menina que foi estuprada. Ele vai contra as normas da instituição - a Igreja - defendendo que ela faça aborto, mas o bispo, o poder, excomunga a menina, sua família e o médico que faz o aborto, mas não o estuprador.

Essa primeira parte de País do Desejo não tem muito a ver com a história que se segue e que trata do envolvimento do padre (Fábio Assunção) com uma pianista (Maria Padilha) que teve um colapso renal em sua cidade, durante turnê, e que precisa de uma cirurgia de emergência, sendo atendida justamente pelo irmão do religioso - o médico Gabriel Braga Jr. Na verdade, por menos articulada que pareça a narrativa, o diretor sustenta que tem tudo a ver. "É o mal-estar do padre perante a instituição que vai provocar seu desgosto com a Igreja e, no limite, favorecer a aproximação com a pianista. O filme é sobre ciência, religião e arte, sobre o amor idealizado e o carnal" - palavras de Paulo Caldas.

O espanto provocado por País do Desejo decorre da filiação do filme à vertente do melodrama, que remete - alguns teóricos dizem que pela via da paródia - à tragédia grega. Douglas Sirk, o rei do melodrama, afirmava que seus filmes recorriam a uma afetação controlada, em que o jogo de cena visava a prolongar o gesto e deixar entrever muito mais do que exprimia.

Há muita coisa brega em País do Desejo - as interpretações, acreditem - e a mudança de gênero pode ter sido prejudicial para Caldas, mas uma coisa é forte, e é a direção de arte, pensada para servir à mise-en-scène. A casa do bispo e a do padre - com a mãe enferma e a enfermeira japonesa que lê mangás eróticos comendo hóstia embebida no ketchup - possuem móveis escuros, pesados, que realçam a força das instituições (Igreja, oligarquia) e oprimem o humano. "Tudo isso foi pensado", garante o diretor.