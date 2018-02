O amor embalado por canções

O rock oitentista de Boys Don"t Cry, do The Cure, e de Maior Abandonado, do Barão Vermelho. O tango de Carlos Gardel em El Dia Que me Quieras. A ária N"Est-ce Plus Ma Main, da ópera Manon, de Jules Massenet. O sertanejo de Leandro e Leonardo em Entre Tapas e Beijos. E o romantismo de As Canções Que Você Fez para Mim, de Roberto Carlos.

Essa eclética amostragem de canções embala a ciranda sentimental de três jovens de 20 e poucos anos que estão aprendendo a lidar com paixão, desejo e frustrações e são personagens da peça Música para Cortar os Pulsos, que reestreia hoje no Teatro João Caetano e fica em cartaz até 21 de agosto.

Primeiro texto e direção para o teatro do diretor de cinema e TV Rafael Gomes, um dos realizadores - com Esmir Filho e Mariana Bastos - do vídeo fenômeno da internet Tapa na Pantera (2006) e responsável pelo seriado da TV Cultura Tudo o Que É Sólido Pode Derreter (2009), Música... teve duas temporadas paulistanas em 2010, quando foi escolhida a melhor peça jovem do ano pela APCA.

A música acompanha as reflexões de Isabela (Mayara Constantino), Felipe (Fábio Lucindo) e Ricardo (interpretado por Victor Mendes e Guilherme Gorski). Ela sofre porque foi abandonada pelo namorado. Felipe quer se apaixonar por alguém. E Ricardo surpreende-se por gostar do amigo de maneira especial.

"Todo mundo se identifica com os personagens porque eles representam fases da nossa vida amorosa/sentimental", diz Mayara, que estreia nos palcos com a peça, assim como Victor Mendes, colega de elenco na série da TV Cultura.

A atriz é uma espécie de musa do diretor - foi a estrela de Tudo o Que É Sólido Pode Derreter, tanto no curta quanto no seriado originado a partir dele. E foi pensando nela que Gomes criou a personagem Isabela.

A ideia de contar essa história de amor surgiu, a princípio, como um longa, em 2009. Estimulado pelo ator Thiago Ledier, que é assistente de direção da montagem, os textos de estudo de personagem tomaram a forma teatral. "Se fosse fazer um filme, naquele momento, até isso acontecer, talvez a ânsia se esvaziasse", comenta Gomes, que deve retomar o projeto cinematográfico em 2012.

O espetáculo acaba de voltar de turnê por 17 cidades do interior de SP, pelo Programa Viagem Teatral Sesi, e houve mudança no elenco original. Da montagem inicial (2010), saiu o ator Kauê Telloli e entraram Lucindo, de 27 anos, e Gorski, de 25. Este último, que já tinha se apaixonado pela obra como espectador antes do convite para integrar a peça, estará nas apresentações de hoje a 7 de agosto e nos dias 12 e 19. Já Mendes, entra em cena em 13, 14, 20 e 21 de agosto.