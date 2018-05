O amor e o tempo

O tempo não pode faltar nem sobrar porque não é uma coisa. O tempo é uma experiência mental e se a sensação dominante a respeito dele é de faltar, não é resultado de complexas equações quânticas ou de uma tal de Ressonância de Schumann. O tempo parece faltar porque nossa humanidade está com a mente superlotada de interesses práticos que nunca conseguirá satisfazer, pois existe num planeta cujos recursos não são infinitos. Contrapondo-se a isso e na tentativa de fornecer o antídoto veio a onda de afirmar que tudo se soluciona com amor, mas a mente materialista, teimosa, enxerga nisso uma pieguice apenas. Pois não é! Só o amor pela vida, que foi substituído pela vontade de poder, é capaz de devolver ao humano o tempo que lhe escapa das mãos. Valorizar o que não tem importância material é amor puro.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Enquanto você lê estas linhas, a história está se escrevendo. Você colocou em marcha assuntos que serão difíceis sustentar no dia a dia, mas isso não garante derrota, define apenas o grau de desafio que você tem pela frente.

TOURO 21-4 a 20-5

Observe e conferirá que as ideias não têm dono, essas se oferecem e as mentes antenadas as percebem, mas nem todas conseguem expressá-las. A civilização avançará quando deixar de tratar as ideias como patrimônio.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A ambiguidade parece inevitável, mas você pode ir além dela tomando decisões, mesmo que não tenha certeza absoluta a respeito delas. Se a ambiguidade paralisar sua vida, isso será consequência de você desejá-lo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Inibir as reações pode aparentar fraqueza, mas na verdade é pleno domínio da alma. Desta vez, permita que as pessoas façam demonstrações de força, pois logo se transformarão no que de verdade são, fraquezas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quantos erros foram cometidos em nome de delírios egoístas? Não importa quantos, o que interessa é consertar todos e cada um deles com o mesmo afinco e intensidade com que a fantasia guiou os passos anteriormente.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Impor suas condições parece sensato e inclusive legítimo, mas considere que a onda da história humana está em franca transformação e, por isso, o que até agora era sensato e legítimo perdeu validade e tornou-se obsoleto.

LIBRA 23-9 a 22-10

O cansaço faz sua alma imaginar soluções simples para problemas complexos, mas isso é pura fantasia que, como todas, só traz sofrimento em seu ventre. Descanse o suficiente para

se livrar do apelo da fantasia.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A verdade precisa ser dita, porém, somente no caso de poder sustentar as consequências imediatas e a longo prazo. De outra forma, melhor você recolher a verdade até chegar o momento de assumir as consequências.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O excesso de cordialidade é nocivo tanto quanto a total falta dela. Acontece que em certos momentos, como agora, é muito mais importante agir com firmeza do que sacrificar tudo em nome de colocar panos quentes.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Enquanto a mente continuar encantada com as possibilidades que poderiam realizar-se,

outros assuntos continuarão exigindo a sua atenção. Melhor dar conta desses antes de qualquer outra coisa.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Como nossa humanidade é livre, ela pode fazer o que bem entender, inclusive viver para si uma perpétua fantasia e nunca atrever-se a ser quem verdadeiramente é. O resultado, porém, será infeliz.

PEIXES 20-2 a 20-3

Palavras que são ditas não podem mais ser recolhidas, quanto mais as atitudes manifestas. Por isso, sempre será sábio observar o máximo possível antes de se expressar, a não ser quando o caso for emergencial.