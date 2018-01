O amante da onça Não são exatamente literárias as lembranças do poeta Renê Guimarães que Pedro Nava registra em suas memórias. Poderia ter falado do autor de um soneto que, ali por 1930, andava em muitíssimas bocas em Belo Horizonte, os famosos catorze versos de Mulata - mas não: em lugar de decassílabos, o que o jovem vate aparece fazendo nas páginas de Galo-das-Trevas são suas costumeiras “sortes e acrobacias” nos beirais, torres e cornijas de uma velha igreja do interior mineiro, estrepolias, compara Nava, “iguais às de Quasímodo na Notre-Dame” de Paris.