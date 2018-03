O Ajuste de Contas: ideal de justiça

16H05 NA GLOBO

(Fuchsia the Mini-Witch). Holandesa, 2010. Direção de Johan Nijenhuis, com Rachelle Verdel, Porgy Franssen.

Fúcsia quer aprender a fazer magia como seu pai, e ela fica feliz da vida quando consegue autorização para ir à escola de bruxas. Lá, Fúcsia aprende a simular o vento e a fazer magias com as nuvens. Mas a sua magia, muitas vezes, tem resultados inesperados. Reprise, colorido, 95 min.

Fique Rico ou Morra Tentando

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22H45 NO SBT

(Get Rich or Die Tryin). EUA, 2005. Direção de Jim Sheridan, com Curtis "50 Cent" Jackson, Terrence Howard.

Baseado na história real do rapper 50 Cent, conta a saga de Marcus, um jovem da periferia, órfão de mãe e sem saber quem era seu pai. Ele relembra, em um hospital, sua infância difícil nas ruas do violento Bronx e sua ligação próxima com o tráfico de drogas. Porém, quando se encontra com um ex-prisioneiro que luta para se tornar uma estrela do rap, sua vida dá uma guinada. Reprise, colorido, 117 min.

Uma Vez na Vida

23 H NA REDE BRASIL

(Once in the Life). EUA, 2000. Direção de Laurence Fishburne, com Gregory Hines, Titus Welliver.

Mike (Laurence Fishburne) e Torch (Titus Welliver) são dois irmãos envolvidos com o mundo do crime. Enquanto Mike é esperto e conhece todas as malandragens da rua, Torch não passa de um viciado. As coisas explodem quando o sobrinho de Manny Rivera, um poderoso gângster local, é morto durante um negócio envolvendo uma grande soma em heroína. Ao tentar fugir da fúria mortal do gângster, os dois irmãos batem na porta errada, e agora a morte e a tragédia estão no caminho de ambos. Para dois indivíduos mergulhados no mundo do crime, uma escolha errada pode significar a diferença entre viver e... morrer. Reprise, colorido, 109 min.

O Ajuste de Contas

0 H NA CULTURA

(The Reckoning: The Battle for the International Criminal Court). EUA, 2009. Direção de Pamela Yates.

Seguindo a linha dos documentários que se revelam muito mais surreais que muitas tramas de ficção, o Cultura Documentários exibe hoje o genial O Ajuste de Contas, a história de um promotor do Tribunal Penal Internacional que tenta impor leis contra crimes de guerra e genocídio. No final do século 20, em resposta às atrocidades horríveis que eram cometidas no mundo inteiro, mais de 60 países se uniram para lançar o Tribunal Penal Internacional (ICC), o primeiro tribunal permanente para processar quem comete crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídios. É interessante e reveladora a forma como a equipe de O Ajuste de Contas segue Luis Moreno-Ocampo, o carismático promotor chefe do ICC, durante três anos, nos quatro continentes. A câmera sempre o acompanha como uma testemunha silenciosa e atenta, enquanto ele e sua equipe emitem incessantemente mandados de prisão contra os chefes do Exército de Resistência do Senhor em Uganda, levam a julgamento déspotas congoleses, e desafiam o Conselho de Segurança da ONU a ajudar a indiciar o presidente do Sudão devido aos massacres de Darfur; e abalam o sistema judiciário da Colômbia. A tarefa é hercúlea porque Moreno-Ocampo, apesar de ter o mandato, não tem poder policial. Cada vez mais, ele precisa pressionar a comunidade internacional para trazer força política para a causa, enquanto esse tribunal minúsculo em Haia luta para mudar o mundo e forjar um novo paradigma para a Justiça. Reprise, colorido, 60 min.

TV PAGA

Lixo Extraordinário

19 H NO CANAL BRASIL

(Waste Land). Brasil/EUA, 2010, Direção de Lucy Walker. Documentário.

Controversa produção que passou pelas mãos de diversos diretores e acabou concorrendo ao Oscar de melhor documentário, Lixo Extraordinário revela com rara beleza a questão do desperdício não só de lixo, mas de um imenso material humano no Brasil. Reprise, colorido, 99 min.

A Coisa

16H45 no TELECINE PREMIUM

(The Thing). EUA, 2011. Direção de Matthijs Van Heijningen Jr., com Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen, Eric Christian Olsen,

Uma equipe de pesquisadores viaja à Antártida e descobre uma criatura congelada há 100 mil anos. A euforia pela descoberta se transforma em terror quando o gelo derrete e a criatura volta à vida e começa a

matar e infectar todos ao seu redor. Reprise, colorido, 103 min.

Uma Noite no Museu

18 H NA FOX

(Night at the Museum). EUA, 2006. Direção de Shawn Levy, com Ben

Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs.

Despretensiosa, mas deliciosa comédia em que um segurança sonhador aceita trabalhar no turno da madrugada no Museu de História Natural de Nova York. Durante seu trabalho, porém, coisas estranhas começam a acontecer - maias, gladiadores romanos e caubóis saem de suas maquetes e travam batalhas épicas. Em sua busca por fogo, um neandertal queima sua vitrine; Átila, O Huno começa a bagunçar sua ala no museu e um tiranossauro lembra a todos os motivos pelos quais ele é considerado o maior predador de todos os tempos. Em meio ao caos, a única pessoa que pode ajudá-lo é a figura de cera do presidente Teddy Roosevelt. Reprise, colorido, 108 min.