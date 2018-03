O Afeganistão pós-Talibã em livro Repórter do Estado, Adriana Carranca autografa hoje, às 19 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional - Loja Record (Av. Paulista, 2.073), seu livro-reportagem O Afeganistão depois do Talibã - Onze histórias do Onze de Setembro. A jornalista esteve no país e relata no livro as experiências vividas por lá em convívio com membros do Talibã. O livro aborda obviamente o lado histórico e político do conflito, sem deixar em segundo plano o caráter humano dos envolvidos. A narrativa é construída basicamente pelos depoimentos de onze personagens ouvidos pela repórter. Mais informações pelo telefone (11) 3170-4041.