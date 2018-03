O adeus da modelo Joanne Siegel Joanne Siegel, que inspirou a personagem Lois Lane, morreu no sábado, aos 93 anos, em Santa Monica, na Califórnia. Ela era viúva de Jerry Siegel, o responsável, ao lado de Joe Shuster, pela criação do Super-Homem. O primeiro HQ com o herói foi publicada em 1938. A morte foi confirmada pela filha de Joanne, Laura Siegel Larson, mas as causas não foram divulgadas. Filha de imigrantes húngaros, ela nasceu em Cleveland, com o nome de Jolan Kovacs. Após a morte de Siegel, em 1999, Joanne e a família tiveram que lutar pelos direitos do marido como criador do Super-Homem. Em 2008, foram reconhecidos como coproprietários da obra. / NYT