O adeus a Wardell Quezergue O produtor e arranjador Wardell Quezergue, hitmaker do rhythm&blues em New Orleans desde a década de 1950, morreu anteontem, aos 81 anos, nos EUA. Ele trabalhou com uma longa lista de artistas, que inclui Dixie Cups, Professor Longhair, os Neville Brothers e Dr. John. Com o baterista Smokey Johnson, escreveu, em 1964, a canção It Ain"t My Fault, música de New Orleans depois sampleada pela cantora Mariah Carey, pelo rapper Silkk the Shocker e por outros. Nascido em uma família de músicos da cidade do Sul dos EUA em 1930, Quezergue lançou, em 2009, o disco Music for Children Ages 3 to 103: The St. Agnes Sessions. / NYT