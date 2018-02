NY Times: Itacaré é um dos 53 'lugares para visitar' em 2008

A cidade de Itacaré (BA) foi apontada pelo jornal The New York Times como um dos 53 "lugares para se visitar" em 2008. O balneário, localizado na chamada Costa do Cacau, a pouco mais de 400 km ao sul de Salvador, figura no 41º lugar da lista compilada pelo diário americano em sua edição deste domingo. "O exuberante eco-resort Warapuru colocou no mapa Itacaré, uma cidade de praia do Nordeste do Brasil que já atraía as celebridades e a elite do Rio", descreve o jornal. O hotel citado pelo New York Times foi projetado pelo escritório da arquiteta Anouska Hempel, de Londres, e deve ser inaugurado no ano que vem. Também aparecem na lista países controversos para os americanos, como a Líbia e o Irã. "O filho mais velho do presidente líbio Muammar Khadafi está construindo um resort ecológico na costa do país, no Mediterrâneo, que abriga ainda ruínas gregas e romanas, além de espécies ameaçadas de focas", explica o jornal. Sobre o Irã, o New York Times diz que o país está na mira das operadoras de turismo de luxo. "Elas oferecem viagens para explorar os antigos tesouros persas do país e suas planícies de oliveiras." A lista de destinos do jornal é encabeçada pelo Laos, "o próximo hot spot da Indochina". "Sítios históricos, como o templo de Wat Phou, e a capital, Vientiane, estão atraindo aquelas pessoas interessadas por cultura", diz o texto. Lisboa vem em segundo lugar no ranking, que não inclui nenhuma outra capital européia entre os dez primeiros destinos. O rol de destinos inclui ainda três capitais sul-americanas: Quito, Bogotá e Buenos Aires. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.