NX Zero lança sétimo álbum e celebra nova fase Com uma carreira consolidada no cenário musical brasileiro, a banda NX Zero, formada por Di Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra), Daniel Weksler (bateria), Caco Grandino (baixo) e Fi Duarte (guitarra), lança seu sétimo álbum, "Em Comum". Com uma sonoridade diferente, mas sem perder as raízes do rock, pop rock, punk e hardcore, a banda mostra amadurecimento, fruto de 10 anos de carreira, comemorados com o "Multishow Ao Vivo - NX Zero 10 anos", indicado a Melhor Álbum de Rock Brasileiro no Grammy Latino.