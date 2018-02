Nutricionista vira Super Nanny em Meu Filho Come Mal, série do GNT No contexto da criança que rejeita alimentos e come mal, questão que tira o sono de muita mãe por aí, normalmente há outros problemas sociais familiares embutidos. Essa é a aposta da nutricionista Gabriela Kapim, que apresenta Socorro! Meu Filho Come Mal, série que estreia dia 2 no GNT.