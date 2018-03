Nuno Ramos lança livro de poemas Premiado artista plástico e escritor (Prêmio Portugal Telecom), Nuno Ramos lança hoje, a partir das 18h30, seu livro de poemas Junco, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis (Av. Higienópolis, 618, Piso Pacaembu, tel. 2660-0230). A série, composta de 43 poemas, traça uma correspondência analógica entre os restos de um cão morto largado no asfalto e juncos sobre a areia, que fazem lembrar a forma do animal pela disposição dos restos de árvores na praia. Há no livro referências diretas à obra poética de Drummond (especialmente no poema 43, que usa quatro versos de A Máquina do Mundo) e a João Cabral de Melo Neto.