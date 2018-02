Nuno Ramos fala sobre sua obra

O artista plástico e escritor Nuno Ramos - um dos finalistas do Prêmio Portugal Telecom 2012 - conversa nesta sexta-feira, 23, com a crítica literária Flora Sussekind, na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, telefone 3814-9954). A conversa começa às 19h30 e será mediada pela curadora e coordenadora do prêmio, Selma Caetano.

Nuno Ramos é paulista e autor dos livros Cujo (1993), O Pão do Corvo (2001) e Ó, vencedor do prêmio em 2009. Desta vez, ele concorre com o livro Junco, lançado em 2011. Flora é professora da UFRJ e pesquisadora. Organizou livros de teoria literária e ficção, e escreveu diversos ensaios sobre literatura brasileira.