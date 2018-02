A hipocondria, em si, é uma doença, um estado de espírito mórbido criado e alimentado pela ansiedade em relação à saúde e pelo medo da morte. O hipocondríaco não é uma pessoa saudável com a falsa ilusão de estar mal fisicamente, mas uma pessoa pré-doente, cuja ansiedade a predispõe à condição que tanto receia. Se não tivesse morrido afogado aos 29 anos, o poeta Percy Bysshe Shelley corria o risco de um dia acabar de fato tuberculoso. Florence Nightingale, a mais ambiciosa dos grandes hipocondríacos vitorianos, levou 54 anos "morrendo" do coração.

A capacidade da imaginação para afetar o corpo é ilimitada. Para o bem e para o mal. Às vezes o simples alô de um médico ao telefone é o quanto basta para nos livrar dos sintomas que nos levaram a ligar, apreensivos, quando não histéricos, para o seu consultório. Extremamente sensível à dor alheia e presa fácil da "força da imaginação", Montaigne sentia-se incomodado na convivência com doentes. Se alguém tossia a seu lado com alguma insistência, começava a sentir coceira nos pulmões e na garganta. No ensaio Sobre Não Fingir Estar Doente, pioneiro exame da hipocondria como uma forma de empatia patológica, arrolou casos de pessoas que ficaram realmente cegas, mancas ou corcundas por causa de aflições infundadas.

De Aragan, o doente imaginário de Molière, todos nós temos um pouco. E Woody Allen, muito mais. Ele nega pertencer à confraria ("Não sou hipocondríaco; sou alarmista. Quando penso estar doente é porque realmente estou doente."), mas é seu grão-mestre, com todas as honras e achaques. Até porque tem consciência de que saúde não existe. Na melhor das hipóteses, gozamos apenas de uma neutralidade, de uma estase; e saber que nunca estamos bem e nunca poderemos estar é a pior das doenças, lamentou num poema John Donne, já lá se vão cinco séculos.

Donne foi um hipocondríaco de truz, teórico e vítima das ligações mais perigosas entre o medo e a doença, mas faz pouco mais que uma figuração no ensaio médico-histórico-biográfico Os Hipocondríacos - Vidas Atormentadas, do irlandês Brian Dillon, que a editora Tinta Negra acaba de lançar (326 págs., R$ 36,90) e cujos protagonistas são, por ordem de entrada em cena, James Boswell, Charlotte Brönte, Charles Darwin, Nightingale, Proust, Glenn Gould, Andy Warhol, Michael Jackson, mais Irene James (irmã de Henry e William) e o jurista alemão Daniel Paul Schreiber (celebrizado por um estudo que lhe dedicou Freud e por suas Memórias de Um Doente dos Nervos).

Por que só estes? Porque suas histórias pareceram a Dillon "as mais instigantes" e biograficamente detalhadas, além de exemplares de aspectos específicos do caráter hipocondríaco ou de um estágio do desenvolvimento desse diagnóstico ao longo dos séculos. Muitos séculos, diga-se. Dillon remonta aos gregos para montar seu painel patológico.

Platão, no Timeu, já localizava no hipocôndrio (a região do abdômen diretamente abaixo das costelas) o epicentro dos transtornos do sistema digestivo - constipação, enjoos, flatulência, cólicas, vômitos - mas vários séculos se passaram até descobrirem que todas essas e outras ziguiziras (taquicardia, enxaqueca, tontura, sudorese, insônia, inapetência, esqualidez, etc.) podiam ter origem psicossomática, serem doenças imaginárias, "da cuca", enfim. Daí sua associação, no século 17, à melancolia, e, em seguida, à depressão e, mais recentemente, à doença do pânico.

Poderiam constar no livro as vidas tão ou mais (e não muito menos) atormentadas de Edgar Allan Poe (mencionado en passant, por conta de Roderick Usher, seu personagem mais hipocondríaco), Charles Dickens, Dostoievski, Emily Dickinson, Joyce, Beckett, Herbert Spencer, Nathanael West, Theodore Dreiser, E. B. White, H. L. Mencken (tão neurótico com germes e bactérias quanto o bilionário Howard Hughes), G.C. Lichtenberg (que apenas contribuiu com a epígrafe: "Meu corpo é aquela parte do mundo que meus pensamentos são capazes de mudar".) e o nosso João Cabral Neto (que viveu décadas experimentando analgésicos para combater uma inexplicável dor de cabeça).

Mas os hipocondríacos que Dillon selecionou representam a classe com louvor. Para todos eles, a hipocondria, desacompanhada ou não de enfermidades concretas, foi ao mesmo tempo uma doença e uma cura: o catalisador ou a condição que permitia ao artista ou pensador funcionar, que provia em alguns casos um assunto (os romances Jane Eyre e Villlette, de Brönte, os artigos semanais que Boswell assinava com o pseudônimo de Hypochondriack) ou uma desculpa para um comportamento instável e, em outros, "a condição fundadora pela qual o tempo e o espaço podiam ser deixados de lado em função do trabalho".

O neurastênico e obsessivo Darwin vivia atacado por brotoejas e "furúnculos impetuosos" de origem psicossomática. Obcecado por afecções imaginárias, Warhol recorreu até aos engodos terapêuticos de cristais e badalhocas similares. Glenn Gould e Michael Jackson tantas aprontaram que, se comparado a eles, João Gilberto corre o risco de ser tomado por uma pessoa normal.