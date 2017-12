Nudez para promover peça rende prêmio a ator de Harry Potter

O ator britânico Daniel Radcliffe, que ficou famoso mundialmente no papel de Harry Potter nos filmes da série, ganhou dois prêmios teatrais - um deles por ter aparecido nu na campanha publicitária da peça Equus, que estrelou no ano passado. Radcliffe ganhou o prêmio Whatsonstage.com Theatregoers' Choice Awards nas categorias Revelação do Ano e Evento Teatral do Ano, este pelas fotos em que ele posa nu com um cavalo. Radcliffe descreveu que ter feito o papel do conturbado Alan Strang, um jovem com fixação erótica por cavalos, "foi uma das maiores experiências de sua vida". A peça Equus, que marcou a estréia de Radcliffe nos palcos, ainda ganhou o prêmio de Melhor Remontagem. O prêmio, concedido anualmente pela Whatsonstage.com, o maior site dedicado ao teatro na Grã-Bretanha, é decidido pelo público, que vota pelo website. Este ano, a premiação contou com votos de mais de 25 mil internautas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.