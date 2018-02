Núcleo Universitário encena a ópera 'Patience' em SP A ópera "Patience" será encenada pelo Núcleo Universitário de Ópera, com o apoio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e da Cultura Inglesa, de sexta-feira a domingo desta semana, no Theatro São Pedro, em São Paulo. "Patience" é uma ópera cômica em dois atos. A obra é a quinta contribuição da dupla inglesa Gilbert e Sullivan. A história é uma sátira aos poetas estéticos que, no século XIX, ficaram muito em moda, liderados pelo então jovem Oscar Wilde. O Núcleo Universitário de Ópera é um grupo que congrega jovens estudantes de canto lírico de nível universitário, recém-formados ou em formação, vindos de diferentes escolas e universidades. O grupo foi criado pelo maestro Paulo Maron em 2003. Maron coordena todos os projetos realizados pela Orquestra Filarmônica e Núcleo Universitário de Ópera, assinando também a cenografia e direção cênica e musical, com uma equipe composta por cerca de 35 cantores, 45 instrumentistas e 10 profissionais técnicos e artísticos. No elenco estão Gabriella Rossi, Glaucivan Gurgel, Ana Lúcia Benedetti, Pedro Ometto, Tiago Kaltenbacher, Elias Viana, Natalia Kawana, Paulo Bezulle, Viviane Rocha, Alexandra Liambos. Os figurinos são de Rosemarie Spinoso e Mirella Rossi. A coreografia é de Olavo Dias de Souza Jr. Patience - Theatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171, São Paulo). Tel. (11) 3667-0499. Ingressos de R$ 5 a R$ 20. 14 e 15/12, às 20h30; 16/12, às 17 horas. Mais informações no site www.theatrosaopedro.org.br.