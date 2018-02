Núcleo principal de 'Sangue Bom' gravará na Casa Verde

Outros pontos da cidade a ganhar flashes na trama são Pacaembu, Alto de Pinheiros e Jardim América, além de locações como MAM, Museu da Língua Portuguesa, na Luz (que mal dá as caras em novela), Parque do Povo e Parque da Juventude.

Pela primeira vez na função de coautor, Vincent Villari participou da elaboração da sinopse e abraça a missão de fazer as escaletas que determinarão qual fatia caberá a cada um dos seis roteiristas que acompanham a dupla de autores de Sangue Bom. Cada um cuida de um núcleo, e aqui teremos nada menos que 62 personagens. Adelaide não abre mão do texto final. Com ela, Villari fez A Muralha, Os Maias, A Casa das Sete Mulheres e Ti-Ti-Ti, além de Anjo Mau, sua estreia na TV. Com João Emanuel Carneiro, colaborou em Cobras & Lagartos, Da Cor do Pecado e A Favorita. Na direção de núcleo, Sangue Bom tem Dennis Carvalho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.