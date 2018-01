Nua, brasileira expõe beleza cinqüentona em campanha Uma brasileira está entre as estrelas "cinqüentonas" de uma campanha publicitária mundial da Unilever para promover uma linha de cosméticos para mulheres nessa faixa etária. Mirinete Morrison, babá de 54 anos em Londres, é uma das três modelos escolhidas para as fotografias da campanha dos cremes Dove ProAge, em que elas aparecem sem roupa e em poses sensuais. A idéia da campanha é explorar a sensualidade da mulher que já não é mais jovem, mas continua a se sentir atraente e sexy. A Unilever, dona da marca Dove, encomendou um estudo que revela que 89% das mulheres entrevistadas acham que a mídia não mostra uma imagem adequada do seu grupo de idade. De acordo com o estudo "A Beleza vem com a Idade", somente um terço das mulheres entre 18 e 24 anos associa a maturidade feminina com independência ou confiança. Mirinete Morrison - que tem três filhas de 26, 24 e 18 anos - disse que, quando o assunto é beleza, o importante ?é você se sentir bem consigo mesma?.