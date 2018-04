Nu de Carla Bruni vai a leilão com imagens de pin-ups na França

PARIS (Reuters Life!) - Um retrato que mostra a nudez da primeira-dama da França, Carla Bruni, será levado a leilão em Paris junto com imagens de strippers e pin-ups, trazendo à tona novamente o picante passado dela como modelo.

Uma foto de nu frontal da ex-modelo e cantora, que hoje em dia prefere poses recatadas em modelos Dior ao lado do presidente Nicolas Sarkozy, já provocou frisson no ano passado e acabou sendo leiloado por 91 mil dólares.

"Enviamos um catálogo para ela, mas não houve qualquer reação", disse Caroline Cohn, uma das curadoras do leilão, intitulado "Pin-Up", que também inclui fotos da stripper Dita Von Teese como enfermeira e dominadora.

O desenho da artista francesa Natacha Toutain, que copia uma foto da época em que Bruni era modelo, a mostra ajoelhada, só com uma minúscula calcinha, e com um braço tapando um seio. A venda deve ser bem mais modesta do que a da foto do ano passado -- estima-se um valor de 2.500 a 3.000 euros (cerca de 3.400 a 4.100 dólares).

E, num país sexualmente liberal como a França, pouca gente ficará chocada por ver a primeira-dama dividindo a sala de leilões com moças de calendário em topless ou mulheres nuas em poses pornográficas.

A própria mistura de pin-ups norte-americanas como Betty Page com os quadrinhos eróticos e as ilustrações do artista local Aslan já mostra a grande diferença de mentalidade nos dois lados do Atlântico. Se você vê o trabalho de Aslan, por exemplo, é mais audacioso e as mulheres estão mais nuas, em poses eróticas", disse Cohn à Reuters. "As pin-ups americanas são mais leves."

A própria Cohn começou a colecionar imagens de pin-ups quando era criança, e disse que muitas francesas gostam dessas imagens provocadoras, difundidas na Europa por soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas imagens do leilão, porém, causam desconforto até para europeus tolerantes, como um desenho de Aslan mostrando uma grávida ao lado de uma menininha nua.