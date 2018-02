Novos programas na Rádio Eldorado A partir de amanhã, a Rádio Eldorado Brasil 3000 estreia três novos programas dedicados ao jazz, soul e R&B. De segunda a sexta, às 22 horas, será apresentado o Noites de Jazz, recriação de atração homônima da Eldorado na década de 1980. Já às quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 21 horas, o cartunista Paulo Caruso comandará A Cara do Jazz. E somente durante julho, a rádio apresenta Chocolate Quente Eldorado, programa com soul e R&B apresentado pela cantora Paula Lima: a partir do dia 7, sempre aos sábados, às 22 horas, e às terças, às 20 horas. Os novos programas também poderão ser ouvidos pelo Território Eldorado (www.territorioeldorado.com.br).