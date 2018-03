Novos personagens esquentam "Páginas da Vida" A novela global "Páginas da Vida" será dinamizada com os novos personagens. Os conflitos amorosos dos que entraram na segunda fase como o médico Diogo (Marcos Paulo), a irmã Lavínia (Letícia Sabatella) e a bela Thelma (Grazi Massafera), e as crises de quem volta ao cotidiano da trama após um tempo longe, como Vinícius (Sidney Sampaio) e Sabrina (Leandra Leal), devem ser o tempero faltava para agilizar a trama global. O jovem casal Vinícius e Sabrina vai entrar em crise logo após aterrissar no Brasil, após alguns anos de uma união feliz em Amsterdã. E a personagem Márcia (Helena Ranaldi), que desde a morte de seu marido estava bem apagadinha na história, será justamente a pivô da briga. Vinícius vai se encantar com a beleza da balzaquiana e, sem esconder seu entusiasmo, deixará Sabrina morrendo de ciúmes. A imprecisão de pares românticos também deve prender - e talvez até confundir - o público nos próximos capítulos de "Páginas da Vida". Em um momento, Diogo vai defender sua ex-namorada Lavínia e acabar arrumando encrenca com a irmã Má (Marly Bueno). A briga será porque Diogo tomará as dores de Lavínia, quando a noviça for repreendida por estar lendo poesias para uma paciente. Mas a indefinição amorosa do médico não pára por aí. O atual par romântico da protagonista Helena (Regina Duarte) vai se encantar por Thelma, que acompanhará seu pai, José Ribeiro (Humberto Magnami), ao hospital. Mas a moça da fazenda parece já ter seu coração preenchido. Derretida por Jorge (Thiago Lacerda), Thelma pedirá para sua irmã Sandra (Danielle Winits) ficar no hospital com o pai para que ela possa sair com o galã. O que ela são esperava era a reação obsessiva da irmã: Sandra apontará uma faca para Thelma ao exigir que ele fique longe de Jorge.