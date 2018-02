Novos Ianellis na Pinacoteca

"Foi uma seleção cuidadosa da família, que preenche ausências de nossa coleção", afirma Araujo. A Pinacoteca já tinha em seu acervo 13 pinturas e esculturas de Ianelli, adquiridas pelo governo do Estado de São Paulo nas décadas de 1980 e 90 e ainda peças doadas pelo próprio artista quando ele realizou, em 2002, retrospectiva no museu por ocasião de seus 80 anos.

A exposição reúne, afinal, 47 obras. O diretor da Pinacoteca destaca, no conjunto da doação, desenhos que Ianelli produziu durante sua fase de formação, nos anos 1940; telas figurativas da década de 1950 que têm como tema a paisagem urbana de São Paulo; e duas pinturas da virada dos anos 1960 para 70, quando o artista se dedica à abstração geométrica - os trabalhos em que ele criou campos monocromáticos se tornaram sua marca, aclamando-o como "um dos grandes coloristas da arte brasileira", define Ivo Mesquita, curador-chefe do museu.

Curiosamente, a família de Ianelli também quis doar do espólio do artista cerca de 15 de suas obras para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas a instituição recusou, inicialmente, o "presente", o que causou polêmica. "O conselho consultivo do MAM analisou o que a família estava propondo em comparação com o que já havia no acervo do museu", diz o curador da instituição, Felipe Chaimovich. Segundo ele, há algumas semanas o MAM iniciou conversa com os herdeiros de Ianelli para que, afinal, o museu receba 5 obras do artista com ênfase em sua fase figurativa.

ARCANGELO IANELLI

Pinacoteca do Estado. Praça da Luz, 2, Luz, telefone 3324-1000. 10h/ 18h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb. grátis). Até 14/8. Abertura amanhã