Novos fantasmas dão fôlego a Silvio Para que pagar por ideias originais e grandes criações de conteúdo, se o velho e bom "I see dead people" continua hipnotizando a plateia? Depois de bater a marca de 18 milhões de acessos no YouTube em uma semana, com uma pegadinha em que a menina Lyvia Padilha (agora contratada pelo SBT) faz o papel de fantasminha e aterroriza pessoas no elevador, Silvio Santos dedicou enorme espaço a novas encenações do gênero no programa de anteontem. Investiu em mais diálogos de crianças que conversam e veem gente morta. Resultado: liderou o ibope em São Paulo das 23h28 à 0h02, batendo a Globo por 12 a 11 pontos. Na média geral, das 19h59 à 0h02, ficou na vice-liderança com 11 pontos.