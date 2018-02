Novos editais para promover a literatura Quatro novos editais para a promoção da literatura brasileira no exterior devem ser publicados em agosto pelo Centro Internacional do Livro, novo órgão da Fundação Biblioteca Nacional que centraliza as políticas de livro e leitura do governo, e serão apresentados na sexta-feira, durante a 10ª Festa Literária Internacional de Paraty. Ontem, na cidade fluminense, Vitor Ortiz, secretário executivo do MinC, e Galeno Amorim, presidente da FBN, contaram as linhas gerais das ações.