Novos desenhos de Modigliani Foram descobertos três desenhos do pintor e escultor italiano Amadeo Modigliani e um do artista espanhol Pablo Picasso. As obras foram conservadas por descendentes do marchand Leo Zborowska, que atuou no começo do século passado. As novas peças de Modigliani representam sua companheira, Jeanne Hébuterne, uma paisagem de Cagnes-sur-Mer, na costa mediterrânea francesa, e Anna Zborowska, mulher do marchand. Já de Picasso foi revelado o esboço de uma natureza-morta. Segundo o especialista em Modigliani Patrick de Bayser, as obras são originais. "Cada uma delas é uma pequena joia", declarou Bayser ao Le Figaro. / EFE