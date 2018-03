Novos delírios de Jimi Hendrix

VALLEYS OF NEPTUNE - SONY MUSIC

Ao contrário da maioria dos discos lançados postumamente, que apresentam registros de apresentações ao vivo, Valleys of Neptune traz composições que já haviam aparecido em outros álbuns de Jimi Hendrix, mas desta vez em gravações feitas em estúdio. E não há surpresas em nenhuma das faixas, elas apenas ratificam a genialidade de Hendrix que o imortalizou como o maior guitarrista de todos os tempos. Além de petardos como Stone Free, lançado originalmente em 1967, no antológico Are You Expererienced, o disco traz também a interpretação sentimental e delirante de Hendrix para dois covers: Bleeding Heart, de Elmore James, e Sunshine of Your Love, com o famoso riff do Cream.