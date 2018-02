Novos chansonniers

Eduardo Beu, Fábio Jorge, Michele Wankeene, Isabela Lages e Juliana Kehl nem sonhavam em nascer quando Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Sylvie Vartan e seus contemporâneos eram frequentadores das paradas de sucesso no Brasil. No entanto, é nisso que eles têm buscado referências. Nenhum deles vê a tendência como algo nostálgico, mas como o reconhecimento e a valorização de uma música atemporal, em que a elegância, a beleza harmônica e melódica, a modernidade dos arranjos e o canto afinado são itens fundamentais.

Vocalista do Trio Suite, Isabela vê o segmento como fonte de juventude. "Gosto muito dessa época, porque acho que tem uma energia jovem incrível, de novidade mesmo. Eram meninas de 16, 17 anos que cantavam. E tinha uma pureza, uma ingenuidade, que me fascina. Era muito talento livre, havia muito humor leve, despretensioso também. É essa linha que eu sigo."

Beu trabalha numa produtora de filmes e criou o projeto Le Temps de Souvenirs, que reúne as cantoras Michele e Juliana, além de outros integrantes, para celebrar as cantoras francesas da década de 1960. A primeira contemplada da série de shows é Françoise Hardy. A próxima deve ser Sylvie Vartan, mas ele pretende ampliar o projeto homenageando outros ícones da década, como a italiana Rita Pavone e a musa da jovem guarda Wanderléa.

Mergulhar no passado já trouxe influências para o trabalho atual dos envolvidos, como é o caso de Juliana. "Meu pai ouvia os cantores mais tradicionais, como Charles Aznavour. Na adolescência gostava de Gainsbourg e fiquei encantada ao descobrir Françoise", diz a cantora, filha de alemão com italiana, em cuja família o francês era a segunda língua. "Então, essa persona que inventei começou a me influenciar e acabei de compor minha primeira música em francês."

Filha de pai belga, Michelle vai todo ano visitar a avó na França. "O gosto pela cultura francesa vem daí, de estar sempre perto deles, ouvindo rádio, fitas cassete, isso tudo vem de família."

É o mesmo caso de Fábio. Filho de brasileiro com mãe francesa, ele acaba de lançar o segundo álbum da série Chanson Française (Lua Music), com farta repercussão na imprensa escrita de norte a sul do País. Além de clássicos de Charles Aznavour, Francis Lai, Françoise Hardy e Alain Barriére, ele canta surpreendentes versões em francês de canções românticas brasileiras. São dele as adaptações de Ternura Antiga (Dolores Duran) e Grito de Alerta (Gonzaguinha). Pra Dizer Adeus (Edu Lobo/Torquato Neto) tem letra em francês de Cauby Peixoto, que gravou dueto com Fábio no CD.

"A vida inteira ouvi música francesa por causa de minha mãe", diz o cantor. "A ideia é aproximar a cultura francesa da brasileira e das minhas origens. No começo tive receio, achando que não teria grande aceitação de público, mas estava enganado. Agora decidi que quero cantar música francesa o resto da vida, mas com sotaque brasileiro."

Além da música. Críticas que Juliana ouviu de uma amiga "a esse monte de brasileiros querendo ser franceses" têm uma boa resposta: "Acho essa atitude superbrasileira e antropofágica. E a França tem uma contribuição na cultura brasileira muito grande, que vai além da música. Desde a culinária, a luta pelos Direitos Humanos, as manifestações contra a ditadura em 1968, a filosofia - é muito amplo esse repertório cultural, estético e comportamental, que os franceses trouxeram."

Fábio lembra também dos galicismos, utilizados de maneira muito natural e cotidiana no Brasil. "No começo do século passado, as músicas brasileiras tinham muitas palavras francesas, até expressões inteiras. Tom Jobim foi influenciado por Debussy, não precisa dizer mais nada." Para Michelle, o fato de ser brasileira, não quer dizer que tenha de fazer uma coisa só relacionada às origens. "A gente tem muitas influências. Não somos candidatos a franceses. É algo muito mais amplo, é uma expressão."

Descendente de alemães, Beu passou a se interessar pela cultura da França quando estudou jornalismo e descobriu os filmes da Nouvelle Vague. No encontro realizado com o Estado em seu apartamento, de charmosa decoração retrô, ele expôs sua admirável coleção de discos, livros, filmes e material iconográfico da arte francesa. "Assistindo aos filmes, a gente acaba conhecendo e gostando da música também", diz.

Mineira radicada em São Paulo, Isabela é professora de francês e vocalista do Trio Suite. Depois de, aos 17 anos, fazer um intercâmbio em Lyon, foi seduzida pela música francesa e na volta passou a pesquisar repertório para usar em sala de aula. "Mergulhei num outro planeta e comecei a querer cantar. Só que em Belo Horizonte, onde nasci, ninguém topou fazer um projeto de música francesa comigo. Quando cheguei aqui, há 3 anos e meio, arrumei dois loucos que toparam."

Os "loucos" são o guitarrista Mica Farina e o baterista Caio Juliano, que além do pop francês dos anos 1960 e 70 também tocam raridades de Boris Vian, Juliette Gréco, Henri Salvador, Jeanne Moreau e outros, em clima de cabaré. Um dos palcos em que se apresentam é o do bistrô Le Petit Trou (Vila Madalena), do guitarrista Edgard Scandurra, que criou o grupo Les Provocateurs em 2008, voltado exclusivamente para esse repertório retrô.

Em alta. Em todos esses projetos paulistanos o resultado tem sido positivo. O público tem crescido para esse tipo de música e os próprios cantores se surpreendem com a reação de pessoas que se revelam fãs de Françoise, de Gainsbourg, tanto brasileiros como jovens turistas franceses de passagem por São Paulo.

Até na publicidade a sofisticada tendência está em alta. Michele Wankeene compôs um tema em francês com o pai para um comercial do Shopping Higienópolis, mas o que entrou foi a versão de Fábio Jorge para uma canção de Nat King Cole. Outra de Michele foi para um comercial da Doceria Ofner na Páscoa. "O francês hoje tem essa ideia de glamour mesmo, de charme, de sofisticação", diz a cantora.

No Recife há também a Bande Dessinée, adepta desse segmento. Criado em 2007, cantando em francês, português e italiano e misturando diversas tendências, incluindo Gainsbourg, Brigitte Bardot, Dalida e France Gall, o sexteto está finalizando o primeiro álbum.