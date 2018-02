Novos autores na prateleira

Ex-aluno de Eugenio Barba, o ator e editor Edson Manoel de Oliveira Filho, fundador da É Realizações, sentia-se em dívida com o mestre italiano que lhe transmitiu informações sobre seu método. Assim, parece natural a parceria firmada entre sua editora e a Icarus, ligada ao grupo Odin Teatret, prestes a ser selada, para a publicação no Brasil da obra ensaística e dramatúrgica de Barba, começando por A Arte Secreta do Ator (1991), que deve sair até o fim do ano.

Outro dramaturgo a ser publicado pela É Realizações, inédito no Brasil, é o romeno Matéi Visniec, de 54 anos, que descobriu seus semelhantes no teatro - Beckett e Eugène Ionesco - quando ainda vivia sob o tacão do ditador romeno Ceausescu (1918-1989). Após a queda do comunismo, Visniec se tornou o autor mais encenado em seu país, conquistando depois o público francês. Morando atualmente em Paris, Visniec terá nada menos do que 15 peças suas publicadas pela editora, entre elas L"Histoire du Communisme Racontée aux Malades Mentaux (A História do Comunismo Contada a Doentes Mentais) e Le Dernier Godot (O Último Godot), que trata do encontro entre Beckett e Godot, expulsos de uma representação no palco. Diante de um teatro que acaba de fechar, eles conversam ao lado de um monte de lixo após a última sessão do último espetáculo possível.

Pelo tema, não é difícil imaginar o que é o teatro de Visniec, definido pelo editor da É como um cruzamento híbrido do teatro do absurdo de Ionesco com a sintaxe dos surrealistas e um singelo toque de anarquia. A exemplo de Beckett, ele também passou a escrever em francês em 1987, quando pediu asilo político à França. Seu primeiro grande êxito teatral foi Les Chevaux à La Fênetre (Os Cavalos na Janela), escrita em 1986 e montada em Paris em 1991 - uma alegoria sobre a bestialidade da guerra e o absurdo do heroísmo. A peça também será publicada pela É, que comprou os direitos de outro grande sucesso do romeno, La Machine Tchekhov (2000), em que dialoga com a técnica teatral do russo, que admite invejar por sua capacidade de emocionar o público.

Outra editora que vai investir na publicação de textos teatrais é a Companhia das Letras pelo selo Penguin. Ela deve lançar, em 2011, peças de brasileiros pouco encenados.

A edição de textos teatrais no Brasil é precária. Um autor importante como o inglês Edwar Bond, de 76 anos - que, em 1969, escreveu a obra-prima Lear, releitura do Rei Lear de Shakespeare, e assinou o roteiro do filme Blow Up, de Antonioni -, é escandalosamente inédito aqui.

No passado, editoras como a Bloch e a Abril lançaram coleções inteiras dedicadas a grandes dramaturgos, como o norte-americano Eugene O"Neill (1888-1953). A Perspectiva, que publicou a autobiografia de Barba, é uma exceção no mercado, tendo lançado em seus vários selos dedicados ao teatro estudos fundamentais de encenadores como Tadeusz Kantor e peças brasileiras como BR-3, do grupo Teatro da Vertigem.