Novo 'Zorra' mantém elenco, mas sai do estúdio para abordar o povo Menos estúdio e mais cenas externas. Menos esquetes de bordões à moda Balança Mas Não Cai, DNA do formato anterior, e mais interação com o público nas ruas, como muito se via no extinto Casseta & Planeta. É nesses moldes que se enquadra o novo Zorra Total. Aliás, só Zorra, sem mais "Total", como manda o batismo nascido da reforma operada pelo diretor Maurício Farias e pelo humorista Marcius Melhem. A dupla, que já trabalha sob o mesmo teto para o Tá no Ar (com Marcelo Adnet) passa também a assinar semanalmente toda a concepção do programa de riso das noites de sábado da Globo, com texto final de Melhem. O elenco mantém em cena suas figuras mais populares, como Fabiana Karla, Thalita Carauta, Rodrigo Sant'Anna e Nelson Freitas, mas nenhum dos personagens que os consagraram no velho Zorra está previsto para voltar a circular por ali. O cast se completa com Luís Miranda, Débora Lamm, Mariana Santos, Flávia Reis, Renata Castro Barbosa, George Sauma, Paulo Mathias e Nando Cunha.