Novo 'X-Men' mostra origem de Wolverine nos cinemas

O enredo conta como um menino doente nascido nos confins do Canadá se transforma em uma máquina quase indestrutível. Dirigido por Gavin Hood (de Tsotsi, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2005), este primeiro X-Men: Origens tem início há 150 anos, quando o pequeno Logan assassina por engano seu pai. Ao lado do irmão Victor Creed (o Dentes-de-Sabre), Logan foge de casa, enfrenta conflitos - que vão da Guerra Civil Americana até o Vietnã - e durante sua jornada acaba encontrando outros mutantes e formando a Equipe X.

Após decidir abandonar o grupo, Logan conhece a professora Kayla Silverfox (a atriz Lynn Collins), catalisadora de grandes mudanças na vida do personagem durante as duas horas de filme. Enquanto trabalha como lenhador nas montanhas do Canadá, Logan tem de confrontar seu passado com a chegada de seu ex-patrão, o coronel William Stryker. Com o retorno iminente de seu irmão (interpretado por Liev Schreiber, de Amor em Tempo de Cólera), Wolverine tem de se proteger e ainda zelar pela pele de sua amada e das pessoas com quem se relaciona.

Jackman, novamente, ganhou quilos e mais quilos de músculos para fazer o papel de Wolverine. Já Schreiber ganhou 40 quilos para a empreitada. A franquia X-Men filmou pela primeira vez no Canadá, levando em conta a justificativa de que não se poderia achar um céu como aquele em outro lugar do mundo.

Ao lado de Wolverine e Dentes-de-Sabre, novos personagens surgem pela primeira vez nas telas. Bradley, com seus poderes de poder controlar e manipular a eletricidade, é interpretado por Dominic Monaghan, conhecido como o Charlie, do seriado Lost. Já o rapper e produtor musical do grupo Black Eyed Peas, will.i.am, faz as vezes de John Wraith, dotado do poder de se teletransportar. As informações são do Jornal da Tarde.