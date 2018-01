Novo teatro adia abertura para convidados, que teria show de Gilberto Gil

Em comunicado oficial encaminhado à imprensa, a Brainstorming Entretenimento, empresa gestora do Theatro NET, avisa que o show que o cantor Gilberto Gil faria nesta quarta-feira, 16, para convidados, foi transferido para outra data, dia 21. Segundo o informe, a justificativa é de que há ainda a necessidade de alinhamentos técnicos. A assessoria de imprensa, no entanto, confirma que os shows do fim de semana estão mantidos.

Nota oficial:

A Brainstorming Entretenimento, pela sua trajetória de qualidade e coerência artística, comunica que a sessão para convidados da inauguração do Theatro Net São Paulo, programada para ocorrer no dia 16 de julho, com o Show Gilbertos Samba, será transferida para o dia 21 de julho (segunda-feira) às 20h, para alinhamentos técnicos. Nesta data celebraremos, com muito orgulho e alegria, a chegada de mais um palco para a cidade de São Paulo, com o grande artista Gilberto Gil.