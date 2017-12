Novo 'Superman' tem pré-estreia arrasadora nos EUA O novo filme do Superman, "Man of Steel", dirigido por Zack Snyder, com Henry Cavill no papel principal, que teve pré-estreia no final de semana nos EUA, se tornou a maior bilheteria da Warner este ano, com uma venda de tickets estimada em US$ 113 milhões (cerca de R$ 243 milhões). É uma superprodução caríssima, realizada a um custo de US$ 225 milhões (R$ 486 milhões). A Sony Pictures também comemora o desempenho da comédia "This Is the End", que faturou cerca de US$ 20 milhões no lançamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.