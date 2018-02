Novo site da bienal completa a experiência do visitante

Já está no ar o site da 29.ª Bienal Internacional de São Paulo: www.29bienal.org.br. A página será atualizada diariamente, e o objetivo é fornecer informações que complementem a compreensão de quem visita. Também inclui toda a programação do evento. "Nós queremos que o visitante saiba que a Bienal começa antes mesmo da exposição", explica Moacir dos Anjos, curador da mostra. O curador Agnaldo Farias também ressaltou a interação da página virtual com o internauta. "Não é possível falar de política e de arte sem dialogar com o público, e sem propiciar que ele converse entre si." A Bienal tem início previsto para o dia 25 de setembro e vai até 12 de dezembro, no Ibirapuera.