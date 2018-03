Novo significado para os noturnos

CHOPIN - OS NOTURNOS - DECCA

PREÇO: R$ 49,90

Após décadas sem gravar, o pianista brasileiro Nelson Freire chega ao quinto disco do contrato com a gravadora inglesa Decca no auge de sua forma. Em álbum duplo, interpreta a integral dos Noturnos de Chopin. São peças de inspiração variada - e a capacidade de Freire de recriar cada uma delas em seu ambiente próprio, do drama à sensualidade, da paixão à melancolia, leva o ouvinte a uma experiência musical rara. Freire não está preocupado em fazer dos Noturnos algo que eles não são, ou seja, peças de virtuosismo; nem cai na armadilha de considerá-los exercícios melódicos sem importância. Busca neles sua própria linguagem de intérprete - e oferece às peças novo significado.