Novo Sesc Avenida Paulista se abre ao mundo virtual com lançamento de aplicativo

Com 17 pavimentos e um mirante de encher os olhos, o novo Sesc Avenida Paulista chega neste domingo, 29, com programação inaugural. Com espetáculos e exposições na lista de atrações, a novidade vem com o lançamento de um aplicativo exclusivo da unidade que pretende oferecer ferramentas virtuais e uma chance de vivenciar a avenida de um outro jeito.

+ INFOGRÁFICO: Conheça o novo Sesc Avenida Paulista

À primeira vista, o aplicativo (que pode ser baixado aqui) já serviria bem como um ambiente para visualizar a programação e informações úteis, mas a importância da avenida que abriga o novo Sesc acabou influenciando a criação de algumas ferramentas para conectar o usuário com a Avenida Paulista, conta o gerente do Sesc Digital Gilberto Paschoal. “A ideia é que seja uma extensão do que fazemos aqui dentro.”

Uma das funcionalidades é um guia 360º a partir do mirante da unidade. Nessa parte, é possível visualizar a localização de outras unidades do Sesc, a Paulista Cultural, com as diversas instituições na avenida, edifícios históricos e até suas antenas. Ainda do lado de dentro, também é possível conhecer o acervo de obras de arte abrigadas na unidade, de autores como Abraham Palatnik, um dos pioneiros da arte cinética, e Dissertões, criado pela artista Elida Tessler, que compõe cerca de 700 lupas presas à parede com trechos do livro Os Sertões.

Pensando em criar um passeio pela via, o aplicativo oferece dois audiotours, um sobre os aparelhos culturais e o contexto histórico da avenida, e outro sobre as árvores espalhadas pela região, como um pau-brasil na esquina da Haddock Lobo e um manacá-da-serra plantado em um telhado verde entre a Rua Pamplona e a Alameda Campinas. “Fizemos um mapeamento e encontramos muita diversidade, para além do que já conhecemos no Parque Trianon, por exemplo”, diz ainda Paschoal.

+ Novo Sesc 24 de Maio abre com programação de teatro, música, dança e circo

O destaque fica na opção de realidade aumentada que ativa uma animação dos designers Kiko Farkas e Julien Sappa e trilha sonora de Hermeto Pascoal. Para utilizar, o usuário deve apontar a câmera do celular em uma das áreas que indicam a interação com este recurso. A programação de abertura da nova unidade localizada no número 119 se estende até terça-feira do feriado, 1.º, em horário especial. Depois, passa a funcionar normalmente.

SESC AVENIDA PAULISTA

Av. Paulista, 119. Dom. (29/4) das 12h às 19h, 2ª, (30/4), 3ª (1º/5) das 10h às 19h. Grátis.