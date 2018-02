Novo reality propõe o avesso do 'Big Brother' Imagine um Big Brother às avessas, ou seja, um reality show que põe os participantes para fora de casa, tendo como desafio a arte de sobreviver nas ruas de São Paulo. Nada de edredom, nada de decoração high-tech, nada de ar condicionado. Isto é Rua, nome do projeto de programa de um dos 40 pilotos selecionados pelo Festival Internacional de Televisão, que acontece no Oi Futuro até domingo, no Rio. A ideia é levar seis participantes a viver em duplas pelo cenário urbano, ajudados por um "anjo". Esse apoio celestial será de um morador de rua de fato, que ajudará os concorrentes a sobreviverem na maior cidade do País. A dupla vencedora leva R$ 1 milhão e o anjo leva uma casa.