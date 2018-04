Novo reality do Multishow vai mostrar rotina de jovens

A produtora está acompanhando a vida de seis jovens, dois de São Paulo e quadro no Rio, de sexta-feira até domingo à noite. Desses, apenas quatro personagens ficarão no programa. A ideia é mostrar como os jovens usam sábado e domingo para armar encontros, se divertir, namorar e estudar. Um dos personagens é um garçom de um badalado restaurante paulista que sonha em ser cantor profissional.

Findi, que deve estrear este ano, entrará no lugar de Retrato Celular, também da Conspiração Filmes. A atração, dirigida por Andrucha Waddington, não ganhou nova temporada no Multishow, abrindo brecha no canal para um novo reality com o dia a dia de jovens, campo já bem explorado também pela MTV, e com bom retorno comercial.

Procurados, Multishow e Conspiração não quiseram dar detalhes sobre a produção de Findi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.