Novo quadro de Faustão prevê gincana interna Cenógrafa do Domingão do Faustão, Larissa Marreco ensaiou e treinou milimetricamente cada passo da gincana que terá de cumprir para a estreia do Iluminados do Domingão, quadro que estreia amanhã e onde sete cantores anônimos se enfrentam no programa. Em apenas quatro minutos, entre um intervalo comercial e outro, o público dará de cara com um cenário totalmente diferente. São 18 contrarregras para trocar o piso, arrancar o praticável das bailarinas e botar em cena uma engenhoca de 120 m². Quando a obra acaba, elétrica e sistema entram para afinar telão e iluminação, e tudo ainda precisa ser ligado para funcionar ao vivo.