Novo programa de Rafinha Bastos tem pré-estreia no FX

Dizem que saber rir de si é ponto essencial ao humor, e, nesse quesito, Rafinha não titubeia. Já fez graça da própria desgraça no "Saturday Night Live" (SNL), que ancora há três semanas pela RedeTV!, ainda com audiência ínfima. Agora, no FX, o programa tem início com as mazelas causadas em função das piadas mal aceitas: sua mulher o expulsa de casa e ele vai morar com o lutador de MMA Rodrigo Minotauro, espécie de mentor de Rafinha na tentativa de ajudá-lo a se reerguer. Marília Gabriela e o pai do humorista, Júlio Hocsman, também participam da edição inaugural.

Mas é só uma pré-estreia. A frequência semanal de "A Vida de Rafinha Bastos", com mais 12 episódios, tem estreia no segundo semestre, ainda sem data prevista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.