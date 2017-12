Novo programa de Mion terá humor, jornalismo e aventura

Um dos integrantes da trupe, o paraquedista e apresentador Gui Padua já passou pela Malásia, Itália, Áustria, Suíça, França e Amsterdam para produzir reportagens para o programa. O conteúdo do material, ele não revela de jeito nenhum.

"Só posso adiantar que não é só coisa relacionada ao paraquedismo. A forma de apresentar isso tudo ao público será inovadora", promete ele, amigo de Mion desde a época do "Descontrole" (Band, 2002). "Sempre falamos que teríamos um programa juntos", conta.

Além de Padua, a trupe de "Os Legendários" conta com os atores Miá Mello e Marcelo Marrom, integrantes do grupo Deznecessários. Eles vão responder pelos esquetes de humor do programa, que vão contar com a participação de uma plateia. Caberá a João Gordo, também vindo da MTV, ficar em Brasília e alfinetar os políticos, coisa que o "CQC" (Custe o Que Custar, da Band) faz com o repórter Danilo Gentili, e o "Pânico na TV!" com Sabrina Sato.

O ex-VJ da MTV Felipe Solari e a ex-BBB Jaqueline Khury completam até agora a equipe liderada por Mion. A função dos dois ainda é mistério, como quase tudo relacionado à atração. O dia de exibição ainda está sendo estrategicamente estudado. Segundas, quartas ou sábados são algumas das apostas dos bastidores. Respectivamente, a atração bateria de frente com o "CQC" ou com o futebol da Globo ou então com o "Altas Horas", também do canal carioca. As informações são do Jornal da Tarde.