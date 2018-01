Novo processo por plágio para Damien Hirst O milionário artista inglês Damien Hirst, conhecido por suas mariposas sobre tela e seu tubarão conservado em formol, está novamente sendo acusado de plágio. Seis anos depois de pagar indenização após perder outro processo por plágio, Hirst enfrenta nova ação, segundo o jornal The Times. Robert Dixon, autor de ilustração que aparece no Diccionario Penguin de Geometría Curiosa e Interesante, de 1991, exige compensação financeira e reconhecimento de sua contribuição à obra de Hirst chamada Valium. ?Criei o desenho para o Penguin e você se limitou a copiá-lo?, escreveu Dixon ao ganhador do prêmio Turner, em 1995.