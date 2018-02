Novo palácio da mostra só em 2012 Quem chega ao Lido encontra um canteiro de obras disfarçado em festival. O caos se deve aos trabalhos de construção do novo Palácio do Cinema, iniciados há alguns anos e que se arrastam em estado de letargia. Por causa da crise, tudo andou mais parado ainda. Mas agora o diretor da Bienal de Cinema, Paolo Baratta, garante que tudo estará pronto para o festival de 2012. "Em 2011, ainda faremos uma mostra em ritmo de canteiro de obras; no fim do ano, no entanto, o novo palácio estará pronto e será inaugurado no ano seguinte", disse, em entrevista.