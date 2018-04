Novo 'No Limite' terá paredão e votação popular

?No Limite foi um marco de realities no Brasil, mas isso foi há muito tempo. Para trazermos o programa de volta, fizemos uma grande atualização?, contou o diretor, que comandará in loco da praia de Flecheiras, no Ceará, a disputa dos 20 participantes pelo prêmio de R$ 500 mil. Ao todo, a equipe do reality tem 150 pessoas - 70% delas vindas do ''Big Brother''.

Para ele, a grande sacada do programa será a interferência do espectador pelo ?portal?, que atribui o caráter realista à atração. ?Interatividade já é uma ferramenta adquirida do público depois de tantos anos do BBB. A pessoa liga, interage. Em intervalos de 2, 3 minutos, recebemos mais de 100 mil votos no BBB. Agora, isso é ainda mais acentuado, já que são duas votações por semana?, diz.

Na pauta do ''No Limite'', mais extenso e encorpado do que nas edições passadas, os 20 participantes escolhidos por olheiros entrarão na competição apenas com a roupa do corpo e serão divididos arbitrariamente em duas tribos (Manibus, de cor laranja, e Taíbas, de cor azul) nos 62 dias de programa.

Para punir a equipe que perder uma prova, um participante será isolado do grupo. ?Um tem de ir para o exílio por 24h. Não é um quarto, mas é uma área a 50m do acampamento do grupo?, defende o diretor. Ele diz que as provas já foram testadas e estão mais difíceis. ?É barra pesada.? Eliminações ocorrerão às quintas e aos domingos e, assim como as provas, serão transmitidas ao vivo com apresentação de Zeca Camargo, que já fazia a atração antes. As informações são do Jornal da Tarde.