Novo Muro de Berlim é construído para artistas de rua

BERLIM, 28 de agosto (Reuters Life!) - Duas décadas após a queda do Muro de Berlim, um grupo de amantes da arte construiu uma réplica no centro da cidade para dar uma chance ao público de fazer uma manifestação artística no símbolo da separação da Guerra Fria.

A associação de arte Artitude alinhou 20 partes do Muro no que era antigamente terra de ninguém para encorajar moradores, turistas e artistas a enfeitar um lado do concreto com suas próprias tintas coloridas e grafite.

"O projeto é diferente do conceito estabelecido de um memorial", disse Konstantin Lom, chefe do projeto "Escreva no Muro". "É sobre transformar a história no presente através de um processo criativo."

Uma câmera instalada no muro, que deve continuar no local até o fim de novembro, tira fotos em intervalos de um minuto que são divulgadas na Internet.

"Nós temos avós e crianças aqui pintando slogans no muro", disse o curador do projeto Lutz Henke.

Como o muro original, construído em 1961 pela Alemanha Oriental para servir de "barreira protetora antifascista", o lado ocidental pode ser pintado, enquanto o oriental deve continuar em branco.

A réplica, situada logo atrás da principal estação de trem da capital, é uma resposta original à "East Side Gallery" --uma parte original do muro que foi decorada por 118 artistas vindos de 21 países em 1990.