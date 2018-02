Novo livro reúne cartas de Mandela Será lançado hoje em todo o mundo o livro Conversas que Tive Comigo (Editora Rocco), série de relatos pessoais do primeiro presidente negro da África do Sul e ganhador do Nobel da Paz Nelson Mandela. Publicada em 20 idiomas, a obra tem prólogo assinado pelo presidente dos Estados Unidos Barack Obama. O lançamento reúne cartas escritas durante os 27 anos de prisão, além de outros textos autobiográficos de Mandela. Num dos trechos, ele diz que o maior sofrimento quando preso foi a separação da então mulher, Winnie Mandela, e de suas filhas. Segundo a Nelson Mandela Foundation, a obra possibilita ver "o homem por trás da figura pública".