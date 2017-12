´Novo´ livro de Tolkien é publicado 34 anos após sua morte Um "novo" livro de J.R.R. Tolkien chegará às livrarias do Reino Unido e dos Estados Unidos nesta terça-feira, 16, mais de 30 anos após a morte do escritor. A obra pode ser a última póstuma completa de Tolkien. O filho e executor literário de Tolkien, Christopher, criou The Children of Hurin (As Crianças de Hurin, em tradução livre para o português) a partir dos manuscritos de seu pai e disse que procurou fazê-lo "sem qualquer intervenção editorial". O novo livro, cuja história já tinha sido narrada de maneira fragmentada em O Silmarillion, lançado em 1977, tem um tom mais sombrio que O Hobbit e O Senhor dos Anéis. "Não se trata de um novo Harry Potter", disse David Brawn, diretor da editora HarperCollins (uma divisão da News Corporation), que publica os livros de J.R.R. Tolkien. A história acontece antes das aventuras narradas em O Senhor dos Anéis e traça a narrativa trágica de Turin e sua irmã Nienor, que são amaldiçoados por Morgoth, o primeiro Senhor das Trevas. Cinema Brawn disse que a tiragem inicial do novo livro, que tem ilustrações do premiado com o Oscar Alan Lee, é de 500 mil exemplares. Ele disse ainda à Reuters que Christopher, que não concede entrevistas, quis chamar a atenção das pessoas de volta aos escritos de Tolkien, após o sucesso enorme da trilogia cinematográfica de Peter Jackson baseada em O Senhor dos Anéis. O Hobbit provavelmente também será transposto para o cinema. De acordo com Brawn, há estúdios de Hollywood ansiosos para comprar os direitos do novo livro para o cinema. "Mas queremos que ele primeiro desfrute sua vida plenamente como livro", disse o editor. Indagado se é justo supor que The Children of Hurin será a última obra "nova" de Tolkien a ser lançada, Brawn respondeu: "Acho que essa é uma suposição justa. Existem outras narrativas no Silmarillion que poderiam ser desenvolvidas, mas nenhuma delas têm tanto texto já pronto".