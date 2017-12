Novo livro de Harry Potter será lançado neste sábado no Brasil

O desespero dos fãs brasileiros de Harry Potter finalmente vai chegar ao fim. Já na madrugada deste sábado, 10, os fanáticos pelo bruxinho adolescente vão poder adquirir o último livro da série traduzido em português: Harry Potter e as Relíquias da Morte. Algumas lojas de São Paulo preparam uma programação especial para o lançamento. Na livraria Siciliano da Cidade Jardim o livro estará disponível nas prateleiras a partir da zero hora desta sexta. O evento contará com a presença de fã-clube, concurso de sósias, quiz com premiação, distribuição de brindes, projetor com os filmes da série durante toda a noite, debate sobre os livros e filmes, tudo intermediado pelo presidente do fã-clube. A livraria Cultura do Market Place Shopping Center também preparou uma tarde de atividades especiais para sábado. Às 14 horas, uma caixa com pilhas da nova obra será aberta. Também ocorrerá concurso de desenho, leitura dramatizada do primeiro capítulo do livro e concurso de cosplay. Na última parte da saga, J.K. Rowling revela respostas que há muito tempo são esperadas. Desta vez, Harry Potter é encarregado de uma tarefa obscura, perigosa e aparentemente impossível: localizar e destruir os Horcruxes remanescentes de Voldemort. O bruxo nunca esteve tão sozinho nem teve de enfrentar um futuro tão sombrio. Porém, de algum modo, Harry deve encontrar dentro de si próprio a força para completar a tarefa que lhe foi dada: ele deve sair do ambiente acolhedor e seguro da Toca para seguir sem temor nem hesitação pelo caminho que lhe foi traçado. A edição em inglês saiu no dia 21 de julho e, só nos Estados Unidos, foram vendidos 8,3 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas do lançamento. Ao total, os seis primeiros volumes da série venderam 2,5 milhões de exemplares no Brasil, e mais de 325 milhões de cópias no mundo. A saga de Harry Potter foi traduzida para 64 línguas em todo o planeta. As informações são do Jornal da Tarde