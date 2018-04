Novo livro de Dan Brown faz história antes de ser lançado

Há menos de uma semana de seu lançamento, o mais novo romance do autor americano Dan Brown, O Símbolo Perdido, já fez história ao se tornar o livro para adultos mais vendido pelo site da Amazon, antes mesmo de entrar no mercado.

"Nunca antes tínhamos visto um interesse similar com um romance para adultos que ainda não foi lançado", disse nesta quinta, 10, em declarações à Agência Efe, a responsável pelo setor de livros da Amazon, Daphne Durham, sobre o sucesso de vendas no site da esperada obra, que será lançada no dia 15 de setembro.

Daphne destacou que é "surpreendente" a reação do público ao Símbolo Perdido, um livro que será lançado a "nada menos que seis anos depois que seu precedente", O Código da Vinci.

A expectativa para conhecer o conteúdo do livro, envolvido em um mistério sem precedentes no mercado editorial americano, resultou em milhares de reservas da obra, o que a transformaram na número um na lista de vendas da Amazon e da Barnes & Noble, a maior cadeia de livrarias do mundo.

As novas aventuras de Robert Langdon, protagonista de Anjos e Demônios e O Código da Vinci, interpretado por Tom Hanks em suas versões cinematográficas, estão há nada menos que 142 dias entre os 100 títulos mais vendidos da Amazon.

"Passou muito tempo desde O Código da Vinci, por isso é um prazer ver como tantos leitores retornam ávidos a esse autor e ao personagem de Langdon", acrescentou Daphne, que comparou o "fenômeno Brown" à saga de Harry Potter, da autora britânica J.K. Rowling, "embora sua audiência fosse principalmente infantil e juvenil".

A responsável da Amazon explicou que os diferentes capítulos da saga de Potter foram lançados "com uma diferença de um ou dois anos", o que costuma facilitar as vendas.

Desde o anúncio da publicação em abril, pouca informação foi antecipada sobre O Símbolo Perdido, que se tornou um segredo guardado a sete chaves pela Random House, a editoria que lançará o livro nos Estados Unidos e no Canadá, sob o selo Doubleday.

Além disso, Langdon, professor de simbologia da Universidade de Harvard, voltará a ser o protagonista. A história se passará em Washington, em um intervalo de apenas 12 horas e se centrará novamente nos segredos de uma sociedade oculta.

Fontes da editora disseram à Efe que o grupo preparou cinco milhões de cópias para a primeira edição do livro, só na América do Norte.

O número de livros reservados até o momento no site da Amazon é, no entanto, um mistério que a companhia não quer revelar, da mesma forma que a Barnes & Noble.

Os responsáveis da cadeia de livrarias disseram à Efe somente que, até o momento, foram feitas "dezenas de milhares de reservas" do novo livro de Brown, tanto em sua loja, quanto em seu site de vendas.

A Amazon, que também aceita pedidos antecipados da edição eletrônica da obra para seu leitor Kindle, prometeu a todos os seus clientes que optem pelo o envio por correio de "O Símbolo Perdido", que será entregue no dia 15 de setembro, e se comprometeu a devolver o dinheiro se a promessa não for cumprida.

Além disso, os usuários do Kindle que compraram o livro antes de seu lançamento receberão a obra em seus leitores eletrônicos através de um download automático no mesmo dia.